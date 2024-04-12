Компания Lamborghini представила прощальный Huracan с V10. Тираж ограниченной серии Huracan STJ (Super Trofeo Jota) составит всего 10 экземпляров.

В мае прошлого года Lamborghini объявила о том, что гамма Huracan сокращена до четырех версий: это STO, Tecnica, Sterrato и Evo Spyder. Тогда стало известно, что все суперкары семейства Huracan распроданы, а уже оформленные заказы пообещали выполнить в течение 2024 года.

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Не удастся купить и Huracan STJ - все 10 запланированных к сборке машин тоже проданы, причем их цену Lamborghini так и не объявила. По неофициальным данным, клиенты заплатили минимум полмиллиона евро за каждую из них.

Huracan STJ – это последняя партия суперкаров, оснащенных "атмосферником" V10 объемом 5,2 литра. Мощность у STJ-версии такая же, как и у STO – 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с 7-ступенчатым "роботом", а привод у купе задний. В Lamborghini отмечают, что несмотря на одинаковую мощность, Huracan STJ на секунду быстрее Huracan STO на испытательной трассе в Нардо.

Такого результата удалось достичь, в частности, благодаря увеличенной на 10 процентов прижимной силе. Угол наклона антикрыла был изменен на три градуса, а по краям передней части появились дополнительные аэродинамические накладки. Кроме того, Huracan STJ имеет 20-дюймовые диски с центральной гайкой, "обутые" в специально разработанные шины Bridgestone Potenza Race. Клиентам предложили выбор из двух вариантов окраски кузова: серо-черный с красными и белыми вставками и сине-черный.

Динамические характеристики Huracan STJ не приводятся, но известно, что Huracan STO разгоняется до "сотни" за три секунды, а максимальная скорость ограничена 310 км/ч.

Что же до преемника Lamborghini Huracan, то он получит гибридную силовую установку, в состав которой войдет мотор V8. Назовут модель Temerario.