Компания готовит сразу несколько новинок, в частности, Urus PHEV, который придет на замену обычным бензиновым версиям S и Perfomante, а также новый спорткар - преемника модели Huracan.

Фото последнего уже заметили шпионы. Текущая модель Huracan на конвейере уже 10 лет и вскоре ее должны снять с производства. К тому же заказать новую модель уже невозможно - все экземпляры Huracan были распроданы заранее.

Читайте также: Ferrari и Porsche оказались самыми рентабельными автопроизводителями

Преемник спорткара получил кодовое имя LB63x, ведь Lamborghini прилагает значительные усилия, чтобы уберечь в тайне настоящее название будущей новинки. Однако, недавно стало известно, что компания зарегистрировала новую торговую марку "Temerario" в EUIPO (Офис интеллектуальной собственности Европейского Союза).

Отныне Lamborghini может использовать это название для своих товаров и услуг, что может свидетельствовать о том, что преемник Huracan, вероятно, будет называться Lamborghini Temerario. Но, всем известно, что бренд Lamborghini имеет традицию называть свои авто в честь именитых испанских боевых быков, а слово "temerario" является абсолютно уникальным и не касается корриды.

Также интересно: Налог на роскошь в Украине не распространяется на Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini

С испанского Temerario дословно переводится как безрассудный, а также смелый, поэтому новая спортивная модель точно была бы достойна этого названия. Однако, Lamborghini, вероятно, раскроет больше деталей о новинке со временем.

Сейчас о спорткаре известно лишь, что он не получит атмосферный двигатель V10, который устанавливали на Gallardo или Huracan. Вместо него новинка будет оснащена твин-турбо V8 с гибридной установкой.

Это также интересная информация, ведь ни в одной модели концерна Volkswagen Group нет такого двигателя, а потому, вероятно, он был создан собственными силами Lamborghini.

Читайте также: Первое фото обновленного Lamborghini Urus

Объем двигателя и мощность также неизвестны. Внешне прототип, который заметили шпионы, напоминает уменьшенный Revuelto (преемник Aventador). Говорят, что официальная презентация состоится уже через несколько месяцев и уже тогда мы сможем узнать больше подробностей о новинке.