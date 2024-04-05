Компанія готує одразу декілька новинок, зокрема, Urus PHEV, який прийде на заміну звичайним бензиновим версіям S та Perfomante, а також новий спорткар – наступника моделі Huracan.

Фото останнього вже помітили шпигуни. Поточна модель Huracan на конвеєрі вже 10 років й незабаром її мають зняти з виробництва. До того ж замовити нову модель вже неможливо - усі екземпляри Huracan було розпродано заздалегідь.

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Наступник спорткара отримав кодове ім’я LB63x, адже Lamborghini докладає значних зусиль, аби вберегти в таємниці справжню назву майбутньої новинки. Однак, нещодавно стало відомо, що компанія зареєструвала нову торгову марку “Temerario” в EUIPO (Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу).

Відтепер Lamborghini може використовувати цю назву для своїх товарів та послуг, що може свідчити про те, що наступник Huracan, ймовірно, буде називатись Lamborghini Temerario. Але, усім відомо, що бренд Lamborghini має традицію називати свої авто на честь іменитих іспанських бойових биків, а слово “temerario” є абсолютно унікальною та не стосується кориди.

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З іспанської Temerario дослівно перекладається як безрозсудний, а також сміливий, тому нова спортивна модель точно була б гідна цієї назви. Однак, Lamborghini, ймовірно, розкриє більше деталей про новинку з часом.

Наразі про спорткар відомо лише, що він не отримає атмосферний двигун V10, який встановлювали на Gallardo чи Huracan. Замість нього новинка буде оснащена твін-турбо V8 з гібридною установкою.

Це також цікава інформація, адже в жодній моделі концерну Volkswagen Group немає такого двигуна, а тому, ймовірно, він був створений власними силами Lamborghini.

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Об’єм двигуна та потужність також невідомі. Ззовні прототип, який помітили шпигуни, нагадує зменшений Revuelto (наступник Aventador). Подейкують, що офіційна презентація відбудеться вже за декілька місяців й вже тоді ми зможемо дізнатися більше подробиць про новинку.