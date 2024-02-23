Lamborghini готується представити нову версію кросовера Urus, який з моменту своєї появи у 2018 році став локомотивом продажів італійської марки.

На першій фотографії оновленого суперкросовера зображена частина корми з іншими ліхтарями, новим декором та спойлером. Назва марки переміщена з центру праворуч. У підписі до зображення Lamborghini обіцяє «потужніший досвід» і «сильніші емоції від водіння, ніж будь-коли».

Читайте також: Lamborghini Diablo Дональда Трампа продали за 1,1 мільйона доларів

Вже відомо, що у 2024 році Lamborghini попрощається з негібридним Urus, проте V8 має залишитися в моторній гамі. Кросовер можуть обладнати установкою на базі «вісімки» від Porsche Cayenne, що видає сумарно до 739 к.с. потужності та 950 Нм крутного моменту. З цим агрегатом Urus зможе кинути виклик Ferrari Purosangue. У такому разі слова про потужніший досвід будуть виправдані: нинішній Urus розвиває 666 к.с. і 850 Нм.

Крім того, Lamborghini буде легше Cayenne завдяки деталям з вуглецевого волокна. Це означає, що італійський кросовер може обійти «донора» установки в розгоні до 100 км/год, на яку Cayenne витрачає 3,6 секунди.

Гібридний Urus стане другою моделлю Lamborghini з PHEV-установкою після Revuelto. У такому вигляді кросовер продаватиметься до 2029 року, а потім поступиться місцем повністю електричному наступнику. Він з’явиться після серійної версії концепту Lanzador. Все про оновлений Urus розкажуть у другій половині 2024 року.