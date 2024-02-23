Lamborghini готовится представить новую версию кроссовера Urus, который с момента своего появления в 2018 году стал локомотивом продаж итальянской марки.

На первой фотографии обновленного суперкроссовера изображена часть кормы с другими фонарями, новым декором и спойлером. Название марки перемещено из центра справа. В подписи к изображению Lamborghini обещает "более мощный опыт" и "более сильные эмоции от вождения, чем когда-либо".

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Уже известно, что в 2024 году Lamborghini попрощается с негибридным Urus, однако V8 должен остаться в моторной гамме. Кроссовер могут оборудовать установкой на базе "восьмерки" от Porsche Cayenne, выдающей суммарно до 739 л.с. мощности и 950 Нм крутящего момента. С этим агрегатом Urus сможет бросить вызов Ferrari Purosangue. В таком случае слова о более мощном опыте будут оправданы: нынешний Urus развивает 666 л.с. и 850 Нм.

Кроме того, Lamborghini будет легче Cayenne благодаря деталям из углеродного волокна. Это означает, что итальянский кроссовер может обойти "донора" установки в разгоне до 100 км/ч, на которую Cayenne тратит 3,6 секунды.

Гибридный Urus станет второй моделью Lamborghini с PHEV-установкой после Revuelto. В таком виде кроссовер будет продаваться до 2029 года, а затем уступит место полностью электрическому преемнику. Он появится после серийной версии концепта Lanzador. Все об обновленном Urus расскажут во второй половине 2024 года.