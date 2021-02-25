У Парижі з аукціону RM Sotheby's продали рідкісний Lamborghini Countach LP400 1977 року. За нього виручили 944 тис. Доларів і це рекордна сума за легендарний суперкар Ламборгіні.

Настільки висока сума пояснюється двома факторами. По-перше, це дійсно рідкісна модель - всього випустили тільки 157 Lamborghini Countach першої серії.

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Серед особливостей авто - унікальний перископ на даху, покликаний поліпшити огляд з салонного дзеркала заднього виду. Lamborghini Countach LP400 оснащений чотирилітровим V12 і здатний розганятися до сотні за 5 с і розвивати 290 км/год.

По-друге, саме у цього авто цікава історія. Суперкар Ламборгіні побудували на замовлення відомого британського рокера Рода Стюарта. Співак так його любив, що навіть тягав із собою на гастролі в США і Австралії.

Проте, в 2002 році Род Стюарт машину продав, а новий власник вирішив зробити колгоспний тюнінг Ламборгіні. Авто перефарбували, додали обвіс і зрізали дах. В добавок, кермо переставили з правого на лівий бік.

У 2013 році автомобіль знову змінив власника і той відреставрував його до оригінального стану разом з фахівцями Lamborghini. Як бачимо, сумна історія авто не позначилася на його ціні.

До слова, вже в березні цей рекорд вартості Lamborghini Countach може бути побитий. З аукціону продадуть ще одне купе з перископом - у нього не було настільки відомого власника, але зате стан авто ідеальний.