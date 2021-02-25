В Париже на аукционе RM Sotheby's продали редкий Lamborghini Countach LP400 1977 года. За него выручили 944 тыс. долларов и это рекордная сумма за легендарный суперкар Ламборгини.

Столь высокая сумма объясняется двумя факторами. Во-первых, это действительно редкая модель – всего выпустили только 157 Lamborghini Countach первой серии.

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Среди особенностей авто – уникальный перископ на крыше, призванный улучшить обзор с салонного зеркала заднего вида. Lamborghini Countach LP400 оснащен четырехлитровым V12 и способен разгоняться до сотни за 5 с и развивать 290 км/ч.

Во-вторых, именно у этого авто интересная история. Суперкар Ламборгини построили по заказу известного британского рокера Рода Стюарта. Певец так его любил, что даже таскал с собой на гастроли в США и Австралию.

Однако, в 2002 году Род Стюарт машину продал, а новый владелец решил сделать колхозный тюнинг Ламборгини. Авто перекрасили, добавили обвес и срезали крышу. В добавок, руль переставили с правого на левый бок.

В 2013 году автомобиль снова сменил владельца и тот отреставрировал его к оригинальному состоянию вместе со специалистами Lamborghini. Как видим, печальная история авто не сказалась на его цене.

К слову, уже в марте этот рекорд стоимости Lamborghini Countach может быть побит. С аукциона продадут еще одно купе с перископом – у него не было столь известного владельца, но зато состояние авто идеально.