З’явились перші шпигунське фото плагін-гібрида Lamborghini Urus. Гібрид із зарядкою від мережі буде важчим, але й потужнішим за 666-сильні Urus Performante та Urus S.

За останні півтора місяці Lamborghini встигла зарядити Urus, а також оновити і перейменувати його базову версію. Однак сімейство вирішено не подвоїти, а потроїти: на підході – ще одне виконання кросовера, гібридне із можливістю зарядки від мережі.

Читайте також: Lamborghini готує плагін-гібридну версію Urus

«Розеткову» модифікацію моделі анонсували ще в 2016 році, а цього літа шпигунам вперше вдалося сфотографувати прототип. Тепер вони помітили ще одну тестову машину. На відміну від попередньої вона щільно замаскована, і це дозволяє припустити, що ми маємо справу з повністю готовим до виробництва серійним позашляховиком.

Судячи з усього, від Urus Performante і Urus S він візуально відрізнятиметься щонайменше переднім бампером. На те, що це плагін-гібрид, однозначно вказують жовті стікери і зарядний порт на лівому задньому крилі.

Логіка підказує, що Urus PHEV неминуче стане найважчим у лінійці, а також найпотужнішим та найдорожчим. Технічних подробиць поки що немає, але раніше висловлювалося припущення, що засновану на чотирилітровій «турбовісімці» силову установку запозичать у Porsche Turbo S E-Hybrid, при цьому форсувавши її з 700 до 820 к.с. Для порівняння, обидва нові негібридні «Уруси» розвивають «диявольські» 666 к.с.

До 2024 року Lamborghini має намір повністю електрифікувати свій модельний ряд, тобто гібридами стануть і два суперкари, які незабаром прийдуть на зміну нинішнім Aventador і Huracan.