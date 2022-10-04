Появились первые шпионские фото плагин-гибрида Lamborghini Urus. Гибрид с зарядкой от сети будет тяжелее, но и мощнее 666-сильных Urus Performante и Urus S.

За последние полтора месяца Lamborghini успела зарядить Urus, а также обновить и переименовать его базовую версию. Однако семейство решено не удвоить, а утроить: на подходе – еще одно исполнение кроссовера, гибридное с возможностью зарядки от сети.

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«Розеточную» модификацию модели анонсировали еще в 2016 году, а этим летом шпионам впервые удалось сфотографировать прототип. Теперь они заметили еще одну тестовую машину. В отличие от предыдущей она плотно замаскирована, и это позволяет предположить, что мы имеем дело с полностью готовым к производству серийным внедорожником.

Судя по всему, от Urus Performante и Urus S он будет визуально отличаться по меньшей мере передним бампером. То, что это плагин-гибрид, однозначно указывают желтые стикеры и зарядный порт на левом заднем крыле.

Логика подсказывает, что Urus PHEV неизбежно станет самым тяжелым в линейке, а также мощным и дорогим. Технических подробностей пока нет, но ранее высказывалось предположение, что основанную на четырехлитровой «турбовосьмерке» силовую установку позаимствуют у Porsche Turbo S E-Hybrid, при этом форсировав ее с 700 до 820 л.с. Для сравнения, оба новых негибридных «Уруса» развивают «дьявольские» 666 л.с.

К 2024 году Lamborghini намерена полностью электрифицировать свой модельный ряд, то есть гибридами станут и два суперкара, которые вскоре придут на смену нынешним Aventador и Huracan.