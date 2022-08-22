Крім прибавки потужності, "запряжена" версія кросовера виділяється зниженою масою і поліпшеною аеродинамікою.

Lamborghini Urus, представлений в грудні 2017 року, забезпечив італійському виробнику суперкарів значний приріст фінансових показників, сходячись з конвеєром в одній-єдиній модифікації. Тепер, щоб закріпити успіх, кросоверу додали нову версію.

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Це та сама машина, яка нещодавно встановила новий рекорд Пайкс-Піка для серійних вседорожників. Ее назвали Urus Performante – явно за аналогією з Huracan Performante. “Заряджена” модифікація отримала форсований з 650 до 666 л.с. чотири літровий V8 (момент залишився рівним 850 Нм), новий меж осевий диференціал, нову пружинну підвіску. Дорожній просвіт зменшився на 20 мм, коліно розширилося на 16 мм, а загальна довжина за рахунок альтернативного обвісу виросла на 25 мм. А ще з'явився новий їздовий режим для бездоріжжя – Rally.

Lamborghini Urus Performante виділяється новим переднім бампером, капотом, заднім спойлером, дифузором і поруч з іншими деталями кузова. Основне використання вуглепластика (як стверджується – рекордне для свого сегмента) плюс включене в стандартне оснащення титанова випускна система Akrapovič дозволила знизити масу на 47 кг.

Базовими для моделей стали 22-дюймові колісні диски з кріпленням титановими болтами, опціонально доступні 23-дюймові. Шини за доплату – спеціально розроблені напівсліки Pirelli P Zero Trofeo R – такі ж, як і ви, які використовувалися для рекордного заїзду.

У порівнянні зі стандартною моделлю час розгону до 100 км/год зменшився з 3,6 до 3,3 секунди – це є до рівня конкурентного Aston Martin DBX707. При цьому максимальна швидкість символічно зросла з 305 до 306 км/ч.

У рідній Італії Lamborghini Urus Performante буде коштувати від 215 261 євро, в інших країнах континентальної Європи – від 218 487 євро.