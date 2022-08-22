Помимо прибавки мощности, "запряженная" версия кроссовера выделяется пониженной массой и улучшенной аэродинамикой.

Lamborghini Urus, представленный в декабре 2017 года, обеспечил итальянскому производителю суперкаров значительный прирост финансовых показателей, сходясь с конвейером в одной-единственной модификации. Теперь, чтобы закрепить успех, кроссоверу добавили новую версию.

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Это та самая машина, которая недавно установила новый рекорд Пайкс-Пика для серийных вседорожников. Ее назвали Urus Performante – явно по аналогии с Huracan Performante. "Заряженная" модификация получила форсированный с 650 до 666 л. с. четыре литровый V8 (момент остался равным 850 Нм), новый меж осевой дифференциал, новую пружинную подвеску. Дорожный просвет уменьшился на 20 мм, колено расширилось на 16 мм, а общая длина за счет альтернативного обвеса выросла на 25 мм. А еще появился новый ездовой режим для бездорожья-Rally.

Lamborghini Urus Performante выделяется новым передним бампером, капотом, задним спойлером, диффузором и рядом с другими деталями кузова. Основное использование углепластика (как утверждается – рекордное для своего сегмента) плюс включенная в стандартное оснащение титановая выпускная система Akrapovič позволила снизить массу на 47 кг.

Базовыми для моделей стали 22-дюймовые колесные диски с креплением титановыми болтами, опционально доступные 23-дюймовые. Шины за доплату – специально разработанные полуслики Pirelli P Zero Trofeo R – такие же, как и те, которые использовались для рекордного заезда.

По сравнению со стандартной моделью время разгона до 100 км/ч уменьшился с 3,6 до 3,3 секунды – это является до уровня конкурентного Aston Martin DBX707. При этом максимальная скорость символически выросла с 305 до 306 км/ч.

В родной Италии Lamborghini Urus Performante будет стоить от 215 261 евро, в других странах континентальной Европы – от 218 487 евро.