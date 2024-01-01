Lamborghini Veneno продали онлайн за 6 мільйонів доларів

Купе та родстер Veneno були першими спеціальними автомобілями в епоху Aventador. Компанія показала родстер Veneno у грандіозному стилі на італійському військово-морському авіаносці Cavour, і тільки дев’ять автомобілів з відкритим верхом потрапили до виробництва.

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Другий родстер Veneno, який покинув завод, щойно продали на аукціоні за 6 мільйонів доларів після двох років простою в дилерському центрі в Дубаї. Тоді за автомобіль просили 9,5 мільйонів доларів.

Дилерський центр, SBX Cars повідомляє, що це найдорожчий автомобіль, який коли-небудь продавався онлайн. Він випередив ще один суперкар 2022 року, проданий SBX — Ferrari LaFerrari Aperta 2017 року, за який виручили 5,36 мільйона доларів.

Цей Veneno Roadster 2015 року випуску, який колись належав члену королівської родини Саудівської Аравії, проїхав лише 1105 миль за весь час експлуатації. 6,5-літровий двигун Lamborghini V-12 забезпечує суперкар потужністю 740 кінських сил. Veneno розганяється до сотні за 2,9 секунди і досягає максимальної швидкості 354 км на годину.

Незважаючи на те, що його екстремальний зовнішній вигляд робить його схожим на гоночний автомобіль, суперкар з відкритим верхом насправді може експлуатуватись на дорогах загального користування. Цей конкретний автомобіль має матово-чорний екстер’єр, відкрите вуглецеве волокно, лаймово-зелені смужки та акценти, а також велике крило. Колір переходить до чорного інтер’єру, який має лаймово-зелену шкіру по всій кабіні.