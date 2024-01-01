Lamborghini Veneno продали онлайн за 6 миллионов долларов

Купе и родстер Veneno были первыми специальными автомобилями в эпоху Aventador. Компания показала родстер Veneno в грандиозном стиле на итальянском военно-морском авианосце Cavour, и только девять автомобилей с открытым верхом попали в производство.

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Второй родстер Veneno, который покинул завод, только что продали на аукционе за 6 миллионов долларов после двух лет простоя в дилерском центре в Дубае. Тогда за автомобиль просили 9,5 миллионов долларов.

Дилерский центр, SBX Cars сообщает, что это самый дорогой автомобиль, который когда-либо продавался онлайн. Он опередил еще один суперкар 2022 года, проданный SBX - Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года, за который выручили 5,36 миллиона долларов.

Этот Veneno Roadster 2015 года выпуска, который когда-то принадлежал члену королевской семьи Саудовской Аравии, проехал всего 1105 миль за все время эксплуатации. 6,5-литровый двигатель Lamborghini V-12 обеспечивает суперкар мощностью 740 лошадиных сил. Veneno разгоняется до сотни за 2,9 секунды и достигает максимальной скорости 354 км в час.

Несмотря на то, что его экстремальный внешний вид делает его похожим на гоночный автомобиль, суперкар с открытым верхом на самом деле может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Этот конкретный автомобиль имеет матово-черный экстерьер, открытое углеродное волокно, лаймово-зеленые полоски и акценты, а также большое крыло. Цвет переходит к черному интерьеру, который имеет лаймово-зеленую кожу по всей кабине.