Технический директор Lamborghini рассказал о новых возможностях электрифицированных моделей

Появятся электрические Lamborghini и более совершенные гибриды. Произойдет ли это раньше, или позже, до сих пор неизвестно, но бренд суперкаров не планирует просто менять бензин на электроны, как будто ничего не изменилось.

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Это вывод недавнего отчета Top Gear, в котором выступает главный технический директор Lamborghini Рувен Мор. Он долго рассказывает о характере в будущем, где не существует звука двигателя и связи коробки передач с ручным переключением передач. Чтобы заполнить пустоту, он говорит, что такие компании, как Lamborghini, должны быть прогрессивными в поиске новых способов побудить людей покупать автомобили. По его словам, сумасшедшего ускорения просто недостаточно.

"Характер определяется другими вещами", — сказал он Top Gear. "Я думаю, что у нас есть несколько крутых идей. В течение следующего года или двух мы продемонстрируем наши мысли. Это далеко не только время ускорения от нуля до сотни. Это не то, что вызывает удовольствие".

Это смелое утверждение, учитывая, что почти все смотрят на ускорение как на ключевой показатель производительности. А автопроизводители любят хвастаться быстрыми временами - чем быстрее вы едете, тем увлекательнее будет поездка. Электродвигатели с мгновенным крутящим моментом прекрасно обеспечивают невероятное ускорение, но Мор считает, что прямолинейная скорость без звука двигателя является имитацией того, что уже было сделано. Он видит будущее, где преимущества электроэнергии будут использоваться другими способами, чтобы вызвать восхищение.

Мы уже видели кое-что из этого в действии с другими автопроизводителями. "Мерседес-Бенц" и "Ривиан" попали в заголовки сайтов с поворотами танков - вращением колес с электрическим приводом в противоположных направлениях, чтобы разворачивать автомобиль на месте. Векторное распределение крутящего момента существует десятилетиями, но мгновенная реакция электродвигателей открывает новые возможности.

Мор не предоставляет никаких подробностей относительно того, что готовит Lamborghini. Зато он предполагает, что технология компании Active Wheel Carrier в сочетании с мгновенным управлением питанием с помощью электродвигателей может привести к новому уровню маневренности. Видимо, это не означает, что Lambo буе делать танковый разворот.

Увидим ли мы часть этой суперманевренности на замене Huracan? Мы узнаем об этом в августе, когда новый гибрид Lambo дебютирует.