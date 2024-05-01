Недавно возле завода Lamborghini Sant'Agata Bolognese в Италии был замечен премиальный кроссовер от Porsche. Как оказалось, команда инженеров из Lamborghini проверяла флагманское авто собственных конкурентов.

Точно неизвестно, почему их заинтересовала серийная модель кроссовера от Porsche. Возможно, после дебюта Urus SE, Lamborghni готовится презентовать его дальнейшее усовершенствование.

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Porsche Cayenne, который был замечен, кажется, имеет исполнение Turbo E-Hybrid. Мощность электрифицированной силовой установки этой версии составляет 729 л.с. и 950 Нм крутящего момента. Авто может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Руководители Volkswagen Group, в которую входят Porsche и Lamborghini, очевидно, решили не создавать две похожих по характеристикам модели, поэтому плагин от Lamborghini несколько быстрее кроссовера от немецкого автопроизводителя.

Lamborghini Urus SE имеет мощность в 789 л.с. Это означает, что авто от итальянского производителя на 60 л.с. мощнее Porsche. Такая мощность позволяет ему на 2 десятые секунды быстрее достигать первой сотни.

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Сейчас, Porsche просит за свою модель минимум 146 900 долларов в Соединенных Штатах, тогда как стоимость нового Urus SE еще не объявлена. Поговаривают, что начальная цена на авто составит примерно 245 000 долларов.