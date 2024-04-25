Кроссовер от Lamborghini теперь обладает мощностью в 789 лошадиных сил, ведь в дополнение к твин-турбо V8 на 612 "лошадок", он получил электромотор на 189 л.с., который разместили в трансмиссии.

Теперь новый электрифицированный Urus SE имеет лучшую динамику на 0,1 секунды, по сравнению с предыдущим Urus S и способен достичь первой сотни всего за 3,4 секунды. Однако, самой быстрой в линейке является версия Perfomante – всего 3,3 секунды до 100 км/ч.

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Плагин поставляется с батареей на 25,7 кВт-ч. Она размещена под полом в багажном отделении и способна обеспечить запас хода на электротяге около 60 км, однако в таком режиме максимальная скорость авто ограничена на отметке в 130 км/ч.

Lamborghini заявляет, что выбросы удалось уменьшить на 80%. Внешний вид кроссовера также несколько изменился. Компания предоставила ему новые матричные фары и некоторые элементы дизайна от суперкара Revuelto. Также Urus получил новые колесные диски 23 размера, более 100 вариантов отделки кузова и 47 вариантов интерьера.

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Однако, покупатель может самостоятельно сконфигурировать собственный Urus за дополнительную оплату. В салоне Urus SE получил пару 12,3-дюймовых экранов. Также появились 4 новых режима езды: EV Drive, Hybrid, Performance и Recharge. Это в дополнение к обычным Strada, Sport, Corsa, Neve, Sabbia и Terra.

Поговаривают, что подобную силовую установку получит новый спорткар, который придет на замену Huracan. Информации о новинке мало, однако благодаря шпионам мы знаем, что Lamborghini активно тестирует спорткар. Также известно, что Urus второго поколения станет электромобилем и будет представлена в 2029 году.