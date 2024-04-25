Кросовер від Lamborghini тепер має потужність в 789 кінських сил, адже на додачу до твін-турбо V8 на 612 “конячок”, він отримав електромотор на 189 к.с., який розмістили в трансмісії.

Тепер новий електрифікований Urus SE має кращу динаміку на 0,1 секунди, порівняно з попереднім Urus S й здатен досягнути першої сотні всього за 3,4 секунди. Однак, найшвидшою в лінійці є версія Perfomante – всього 3,3 секунди до 100 км/год.

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Плагін постачається з батареєю на 25,7 кВт-год. Вона розміщена під підлогою в багажному відділені й здатна забезпечити запас ходу на електротязі близько 60 км, проте в такому режимі максимальна швидкість авто обмежена на позначці в 130 км/год.

Lamborghini заявляє, що викиди вдалось зменшити на 80%. Зовнішній вигляд кросовера також дещо змінився. Компанія надала йому нові матричні фари та деякі елементи дизайну від суперкара Revuelto. Також Urus отримав нові колісні диски 23 розміру, понад 100 варіантів оздоблення кузова та 47 варіантів інтер’єру.

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Однак, покупець може самостійно сконфігурувати власний Urus за додаткову оплату. В салоні Urus SE отримав пару 12,3-дюймових екранів. Також з’явились 4 нові режими їзди: EV Drive, Hybrid, Performance і Recharge. Це на додачу до звичайних Strada, Sport, Corsa, Neve, Sabbia та Terra.

Подейкують, що подібну силову установку отримає новий спорткар, який прийде на заміну Huracan. Інформації про новинку обмаль, однак завдяки шпигунам ми знаємо, що Lamborghini активно тестує спорткар. Також відомо, що Urus другого покоління стане електромобілем й буде представлена в 2029 році.