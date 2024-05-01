Нещодавно біля заводу Lamborghini Sant'Agata Bolognese в Італії було помічено преміальний кросовер від Porsche. Як виявилось, команда інженерів з Lamborghini перевіряла флагманське авто власних конкурентів.

Точно невідомо, чому їх зацікавила серійна модель кросовера від Porsche. Можливо, після дебюту Urus SE, Lamborghni готується презентувати його подальше вдосконалення.

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Porsche Cayenne, який було помічено, здається, має виконання Turbo E-Hybrid. Потужність електрифікованої силової установки цієї версії становить 729 к.с. й 950 Нм крутного моменту. Авто може розігнатись до 100 км/год всього за 3,5 секунди.

Керівники Volkswagen Group, до якої входять Porsche та Lamborghini, очевидно, вирішили не створювати дві схожих за характеристиками моделі, тому плагін від Lamborghini дещо швидший за кросовер німецького автовиробника.

Lamborghini Urus SE має потужність в 789 к.с. Це означає, що авто від італійського виробника на 60 к.с. потужніше за Porsche. Така потужність дозволяє йому на 2 десяті секунди швидше досягати першої сотні.

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Наразі, Porsche просить за свою модель мінімум 146 900 доларів у Сполучених Штатах, тоді, як вартість нового Urus SE ще не оголошена. Подейкують, що початкова ціна на авто становитиме приблизно 245 000 доларів.