Електричні Lamborghini будуть не лише швидко їхати, але й хвацько повертати

Невдовзі з’являться електричні Lamborghini та більш досконалі гібриди. Чи станеться це раніше, чи пізніше, досі невідомо, але бренд суперкарів не планує просто міняти бензин на електрику, наче нічого не змінилося.

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Це висновок нещодавнього звіту Top Gear, в якому виступає головний технічний директор Lamborghini Рувен Мор. Він довго розповідає про характер у майбутньому, де не існує звуку двигуна та зв’язку коробки передач з ручним перемиканням передач. Щоб заповнити порожнечу, він каже, що такі компанії, як Lamborghini, повинні бути прогресивними у пошуку нових способів спонукати людей до автомобілів. За його словами, божевільного прискорення просто недостатньо.

«Характер визначається іншими речами», — сказав він Top Gear. «Я думаю, що у нас є кілька крутих ідей. Протягом наступного року або двох ми продемонструємо наші думки. Це далеко не те, що час прискорення від нуля до сотні. Це не те, що викликає задоволення».

Це сміливе твердження, враховуючи, що майже всі дивляться на прискорення як на ключовий показник продуктивності. А автовиробники люблять хвалитися цифрами прискорення — чим швидше ви їдете, тим захопливішою буде поїздка. Електродвигуни з миттєвим крутним моментом чудово забезпечують неймовірне прискорення, але Мор вважає, що прямолінійна швидкість без звуку двигуна є імітацією того, що вже було зроблено. Він бачить майбутнє, де переваги електроенергії будуть використовуватися іншими способами, щоб викликати захоплення.

Ми вже бачили дещо з цього в дії з іншими автовиробниками. «Мерседес-Бенц» і «Рівіан» потрапили в заголовки сайтів із поворотами крабів — обертанням коліс з електричним приводом у протилежних напрямках, щоб розвертати автомобіль на місці. Векторне розподілення крутного моменту існує десятиліттями, але миттєва реакція електродвигунів відкриває нові можливості.

Мор не надає жодних подробиць щодо того, що готує Lamborghini. Натомість він припускає, що технологія компанії Active Wheel Carrier у поєднанні з миттєвим керуванням живленням за допомогою електродвигунів може привести до нового рівня маневреності. Мабуть, це не означає, що Lambo буде робити танковий розворот.

Чи побачимо ми частину цієї суперманевреності на заміні Huracan? Ми дізнаємося про це в серпні, коли новий гібрид Lambo дебютує.