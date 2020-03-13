Завод італійської компанії в Сант'Агата-Болоньєзе не працюватиме майже два тижні, з 13 по 25 березня.

Компанія Lamborghini вирішила припинити виробництво своїх машин через епідемію коронавируса. Як повідомляє Automotive News, завод в Сант-Агата-Болоньєзе не працюватиме майже два тижні, з 13 по 25 березня. За словами глави італійської компанії Стефано Доменікалі, це рішення є "актом соціальної відповідальності".

Читайте також: Як уникнути штрафів з камер автофіксації

"Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації і готові швидко і з необхідною гнучкістю зреагувати на її зміну", - заявив топ-менеджер.

Раніше Fiat Chrysler Automobiles (FCA) був змушений вводити тимчасові зупинки виробництва автомобілів на своїх підприємствах в Італії у зв'язку з епідемією коронавируса. У компанії відзначили, що ці заходи пов'язані з вимогами італійського уряду з протидії поширенню вірусу в країні.

Також цікаво: Малолітні злочинці вкрали два Lamborghini Urus і розбили їх один об одного