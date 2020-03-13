Завод итальянской компании в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта.

Компания Lamborghini решила прекратить производство своих машин из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает Automotive News, завод в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта. По словам главы итальянской компании Стефано Доменикали, это решение является "актом социальной ответственности".

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"Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы быстро и с необходимой гибкостью среагировать на ее изменение", – заявил топ-менеджер.

Ранее Fiat Chrysler Automobiles (FCA) был вынужден вводить временные остановки производства автомобилей на своих предприятиях в Италии в связи с эпидемией коронавируса. В компании отметили, что эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса в стране.

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