Land Rover оголосив про ажіотажний попит на карбонові колеса. Замовлення на вуглепластикові 23-дюймові диски перевершили очікування.

У розмові з виданням Car Throttle керівник суббренду Range Rover SV Джамал Хаміді підтвердив: інтерес до вуглепластикових дисків "зашкалює". "Ми випускаємо карбонові колеса так швидко, як тільки можемо", - заявив топ-менеджер. Покупців не зупинила навіть велика ціна настройки: доплата за полегшений комплект складає 6 900 фунтів стерлінгів (8 750 доларів).

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Вуглепластикові диски – рідкісна опція, але для нового Range Rover Sport SV вона доступна. Доплативши, можна значно зменшити безпружинні маси: карбонові 23-дюймові диски на 35,6 кілограма легші за аналогічні ковані. Однак розраховувати на ефектніші заводські колеса не варто: 23 дюйми — межа для Jaguar Land Rover.

Керівник відділу розробок концерну Метт Бекер заявив журналістам, що «не бачить 24-дюймових [серійних] коліс». Проте інженер не виключив, що хтось із конкурентів колись зможе запропонувати таку опцію. Позицію Jaguar Land Rover поділяють в Audi: кілька років тому на презентації RS Q8 з 23-дюймовими дисками представники компанії підтвердили, що це межа для серійних автомобілів.

Кордони можливого вже намагаються розширити у General Motors. Прототип електричного пікапа Chevrolet Silverado EV дебютував із 24-дюймовими дисками, і не можна виключати, що така опція все-таки з'явиться на серійній вантажівці. Втім, встановлення колес рекордного розміру навряд чи стане пріоритетним завданням американського концерну.