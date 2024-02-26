Land Rover объявил об ажиотажном спросе на карбоновые колеса. Заказы на углепластиковые 23-дюймовые диски превзошли ожидания.

В разговоре с изданием Car Throttle руководитель суббренда Range Rover SV Джамал Хамиди подтвердил: интерес к углепластиковым дискам "зашкаливает". "Мы выпускаем карбоновые колеса так быстро, как только можем", - заявил топ-менеджер. Покупателей не остановила даже большая цена настройки: доплата за облегченный комплект составляет 6 900 фунтов стерлингов (8 750 долларов).

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Углепластиковые диски – редкая опция, но для нового Range Rover Sport SV она доступна. Доплатив, можно значительно уменьшить беспружинные массы: карбоновые 23-дюймовые диски на 35,6 килограмма легче аналогичных кованых. Однако рассчитывать на более эффектные заводские колеса не стоит: 23 дюйма - предел для Jaguar Land Rover.

Руководитель отдела разработок концерна Мэтт Бекер заявил журналистам, что "не видит 24-дюймовых [серийных] колес". Однако инженер не исключил, что кто-то из конкурентов когда-то сможет предложить такую опцию. Позицию Jaguar Land Rover разделяют в Audi: несколько лет назад на презентации RS Q8 с 23-дюймовыми дисками представители компании подтвердили, что это предел для серийных автомобилей.

Границы возможного уже пытаются расширить в General Motors. Прототип электрического пикапа Chevrolet Silverado EV дебютировал с 24-дюймовыми дисками, и нельзя исключать, что такая опция все-таки появится на серийном грузовике. Впрочем, установка колес рекордного размера вряд ли станет приоритетной задачей американского концерна.