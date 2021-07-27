Они будут добавлены в каталог ателье Mulliner до конца этого года.

Массивные карбоновые колеса диаметром 22 дюйма были созданы совместными силами ателье Bentley Mulliner и итальянской фирмы Bucci Composites, которая специализируется на разработке композитных материалов. Согласно сертификату Союза технического надзора TÜV, это самые большие серийные колеса такого типа.

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Карбоновые колесные диски предназначены для использования на кроссовере Bentley Bentayga и будут предлагаться в качестве опции для роскошного британского кроссовера. Производитель рекомендует сочетать их с пакетом Styling Specification, который включает сплиттер, накладки на пороги и карбоновый диффузор.

Композитные колеса изготавливают по новой "заливной" методике. Сначала по лекалам нарезают карбоновую ткань. Затем из листов создают объемные преформы, которые помещают в пресс и под давлением заливают связующим веществом. После затвердевания готовую деталь обрабатывают и полируют.

Bentley заявляет, что каждое карбоновое колесо на 5,9 килограмма легче детали аналогичного размера, изготовленной из кованого алюминия. В сумме это обеспечивает кроссоверу облегчение на 23,6 килограмма, что является достаточно важным бонусом к хорошему внешнему виду авто, которое является одним из самых быстрых серийных внедорожников на планете.

Карбоновые колеса получили сертификат TÜV, успешно сдав экзамены на прочность и выносливость. В ходе тестирования испытывались радиальные и поперечные динамические нагрузки, проезд по ямам и мостовой, избыточное давление и избыточный крутящий момент. Завершилась серия испытаний заездами по Нордшляйфе. Эксперты отметили, что карбоновые колеса лучше противостоят повреждениям. Кроме того, карбоновые колеса улучшают управляемость, сокращают тормозной путь и износ шин.

Колеса будут добавлены в каталог Mulliner до конца года. Стоимость пока не названа.

Фото: 22-дюймовые карбоновые диски Mulliner для Bentley Bentayga / Bentley