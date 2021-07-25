Уникальный вид для Maserati Levante Hybrid создал дизайнер Domaine Du Muy.

Итальянский производитель спортивных авто Maserati показал уникальный автомобиль, который должен понравиться патриотичным украинским миллионерам. Дизайнер Domaine Du Muy создал уникальный стайлинг гибридного внедорожника Maserati Levante Hybrid.

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Авто окрашено в цвете украинского флага. Спереди доминирует желтый цвет, им окрашены капот и правую боковину. Левая боковина и задняя часть – в синем цвете. На крыше не только оба "украинских" цвета, а еще и огромный трезубец – логотип Maserati, который очень похож на украинский герб. Хромированный трезубец также украшает голубую часть автомобиля.

В своих соцсетях Maserati напоминает, что с помощью программы Fuoriserie клиенты компании с помощью итальянских экспертов по стилю могут "создать Maserati своей мечты".

Технические характеристики Maserati Levante Hybrid также должны понравиться украинцам. Гибридный силовой агрегат развивает 300 л. с. До первой сотни он разгоняется всего за 6 секунд, а максимальная скорость достигает 245 км в час. В то же время расход топлива как для такого большого и динамичного авто небольшой – 9,7 – 10,7 на 100 км. Цена в Украине пока неизвестна, базовый Levante стоит у нас от 2,3 млн грн.