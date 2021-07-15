Легендарное тюнинг-ателье Gemballa возвращается в бизнес. Причем, напомнить о себе немцы решили сногсшибательным суперкаром Marsien.

Руководил его созданием сын погибшего Уве Гембаллы Марк Филипп, а назвали авто в честь “марсианских” дюн пустыни Аль-Фая в ОАЭ, где проходили его тесты.

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Gemballa Marsien – своего рода трибьют раллийному Porsche 959, который выиграл марафон Париж – Дакар в 1986 году. За основу взяли современное купе Porsche 911 Turbo S и переделали его в подобие 959 – расширили крылья и добавили характерное антикрыло.

Над мотором поработали мастера из не менее знаменитой фирмы RUF. Мощность 3,8-литровой турбированной шестерки подняли до 740 л.с., но при желании ее увеличат и до 830 л.с. Даже в базовой версии разгон до сотни занимает 2,6 с, а максимальная скорость – 330 км/ч.

Полный привод у Porsche 911 Turbo и так есть, но для бездорожья еще увеличили клиренс (он регулируется и может достигать 250 мм), добавили защиту днища и установили внедорожные шины.

Также появились режимы езды для различных типов дорожного покрытия. А еще Gemballa Marsien получил полностью новую подвеску от KW Automotive и детали трансмиссии от Porsche Cayenne.

Всего выпустят только 40 Gemballa Marsien. Экстремальный тюнинг Porsche 911 Turbo оценили в 585 тыс. долларов, причем это не включает стоимость авто-донора (примерно $ 210 тыс.). То есть, суммарно выходит под $ 800 тысяч. По желанию клиента могут подготовить и чисто раллийную версию Marsien.