Легендарне тюнинг-ательє Gemballa повертається в бізнес. Причому, нагадати про себе німці вирішили карколомним суперкаром Marsien.

Керував його створенням син загиблого Уве Гембалли Марк Філіп, а назвали авто в честь «марсіанських» дюн пустелі Аль Фая в ОАЕ, де проходили його тести.

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Gemballa Marsien - свого роду триб'ют раллийному Porsche 959, який виграв марафон Париж-Дакар в 1986 році. За основу взяли сучасне купе Porsche 911 Turbo S і переробили його на подобу 959 - розширили крила і додали характерне антикрило.

Над мотором попрацювали майстри з не менш знаменитої фірми RUF. Потужність 3,8-літрової турбированной шістки підняли до 740 л. с., але при бажанні її збільшать і до 830 л. с. Навіть у базовій версії розгін до сотні займає 2,6 с, а максимальна швидкість - 330 км / год.

Повний привід у Porsche 911 Turbo і так є, але для бездоріжжя ще збільшили кліренс (він регулюється і може досягати 250 мм), додали захист днища і встановили позашляхові шини.

Також з'явилися режими їзди для різних типів дорожнього покриття. А ще Gemballa Marsien отримав повністю нову підвіску від KW Automotive і деталі трансмісії від Porsche Cayenne.

Всього випустять тільки 40 Gemballa Marsien. Екстремальний тюнінг Porsche 911 Turbo оцінили в 585 тис. доларів, причому це не включає вартість авто-донора (приблизно $ 210 тис.). Тобто, сумарно виходить під $ 800 тисяч. За бажанням клієнта можуть підготувати і чисто раллийную версію Marsien.