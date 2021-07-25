Унікальний вигляд для Maserati Levante Hybrid створив дизайнер Domaine Du Muy.

Італійський виробник спортивних авто Maserati показав унікальний автомобіль, який має сподобатися патріотичним українським мільйонерам. Дизайнер Domaine Du Muy створив унікальний стайлінг гібридного позашляховика Maserati Levante Hybrid.

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Авто пофарбовано у кольорі українського прапора. Спереду домінує жовтий колір, ним пофарбовано капот та праву боковину. Ліва боковина та задня частина – у синьому кольорі. Дах не лише має обидва "українські" кольори, а ще й величезний тризуб – логотип Maserati, який дуже схожий на український герб. Хромований тризуб також прикрашає голубу частину автомобіля.

У своїх соцмережах Maserati нагадує, що за допомогою програми Fuoriserie клієнти компанії за допомогою італійських експертів зі стилю "створити Maserati своєї мрії".

Технічні характеристики Maserati Levante Hybrid також мають сподобатись українцям. Гібридний силовий агрегат розвиває 300 к.с. До першої сотні він розганяється всього за 6 секунд, а максимальна швидкість сягає 245 км на годину. Водночас витрата пального як для такого великого та динамічного авто невелика – 9,7 – 10,7 на 100 км. Ціна в Україні поки що невідома, базовий Levante коштує у нас від 2,3 млн грн.