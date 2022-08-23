Британський позашляховик Range Rover довгі роки вважався еталоном представницьких автомобілів для бездоріжжя, поки на те ж поле не вийшли Bentley з моделлю Bentayga та Rolls-Royce з його Cullinan.

І Range Rover опинився перед вибором. Або відмовитися від топ-версій і загрузнути в бою з такими автомобілями, як Mercedes GLS, Lexus LX і Cadillac Escalade, або прийняти виклик і відповісти новачкам від Rolls-Royce і Bentley, показуючи, навпаки, все більш ексклюзивні версії.

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У підсумку вибір був зроблений на користь другого варіанта, і доказ того спецверсія Range Rover Carmel Edition, яку представили на автомобільному тижні, що проходить у Каліфорнійському Монтереї. Підготувало її придворне відділення SV.

За основу було взято довгобазний варіант останнього покоління Range Rover. Для машини, як водиться, підібрали ексклюзивні кольори та унікальні колісні диски. За цим зовнішні відмінності обмежуються шильдиками.

Усередині теж з одного боку звично, а з іншого – унікально. Так більшість панелей виконано з нових матеріалів, яких в інших версіях ви не знайдете, але якихось технічних нововведень зустріти не вдасться. Найбільше, мабуть, привертає колірне рішення оббивки крісел, де спереду сині сидіння, а ззаду – пісочні. І так, незважаючи на чудову колісну базу Carmel Edition - чотиримісна машина.

В іншому, такий Range Rover вас здивує лише ціною. У демократичній Америці за позашляховик просять 345 тисяч доларів, що за місцевими мірками дуже багато. Втім, всього роблять лише 17 таких машин. Крім підробок, яких напевно варто побоюватися на вторинному ринку.