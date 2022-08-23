Британский внедорожник Range Rover долгие годы считался эталоном представительских автомобилей для бездорожья, пока на то же поле не вышли Bentley с моделью Bentayga и Rolls-Royce с его Cullinan.

И Range Rover оказался перед выбором. Либо отказаться от топ-версий и увязнуть в бою с такими автомобилями, как Mercedes GLS, Lexus LX и Cadillac Escalade, либо принять вызов и ответить новичкам от Rolls-Royce и Bentley, показывая, наоборот, все более эксклюзивные версии.

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В итоге выбор был сделан в пользу второго варианта, и доказательство тому спецверсия Range Rover Carmel Edition, которую представили на автомобильной неделе, проходящей в калифорнийском Монтерее. Подготовило ее придворное отделение SV.

За основу был взят длиннобазный вариант последнего поколения Range Rover. Для машины, как водится, подобрали эксклюзивные цвета и уникальные колесные диски. По этому внешние различия ограничиваются шильдиками.

Внутри тоже с одной стороны привычно, а с другой – уникально. Так, большинство панелей выполнено из новых материалов, которых в других версиях вы не найдете, но каких-то технических новшеств встретить не удастся. Больше всего, пожалуй, привлекает цветовое решение обивки кресел, где спереди синие сиденья, а сзади – песочные. И да, несмотря на превосходную колесную базу Carmel Edition – четырехместная машина.

В остальном, такой Range Rover вас удивит лишь ценой. В демократической Америке за внедорожник просят 345 тысяч долларов, что по местным меркам очень много. Впрочем, всего делают лишь 17 таких машин. Кроме подделок, которых наверняка стоит опасаться на вторичном рынке.