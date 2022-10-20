Латвійська компанія Dartz Motorz випустила позашляховик Prombron The Dictator Aladeen MMXXII, стилізований під машини адмірала-генерала Хаффаза Аладіна з фільму "Диктатор".

Базова версія моделі коштує 750 тисяч євро, а броньована – понад мільйон. Автомобіль оснащений двигуном Mercedes-Maybach GLS, форсованим до 800 кінських сил. Для оздоблення інтер'єру запропоновано екзотичну шкіру та 555 варіантів дерев'яного шпону.

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Епатажний позашляховик Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII заснований на моделі Prombron Iron Diamond MMXXII, яка, у свою чергу, є ґрунтовно перекроєним Mercedes-Maybach GLS. Випуск машини приурочили до 10-річчя фільму «Диктатор» із Сашком Баронон Коеном у головній ролі.

Його герой, правитель вигаданої північноафриканської країни Вадії адмірал-генерал Хаффаз Аладін, пересувався позашляховиками Dartz із позолоченим кузовом. А вже після прем'єри у вільний продаж надійшли десять Prombron Gold Aladeen Edition.

Новий The Dictator Aladeen MMXXII використовує стандартний двигун V8 4.0 від GLS, але форсований до 800 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Розгін до "сотні" у позашляховика займає 3,8 секунди. Інтер'єр автомобіля можна обробити екзотичною шкірою та 555 видами дерева. Деякі кнопки - із справжнього золота.

Позашляховик оснастять сейфом виробництва Tetelbaum Panzershrunk Manufactur із біометричним захистом та котушковим магнітофоном Metaxas & Sins. У списку опцій - куленепробивна парасолька і секретний відсік для меча.

Базова версія автомобіля коштує 750 000 євро. Броньована за стандартом STANAG Level II із захистом від обстрілу бронебійно-запальними патронами калібру 7,62x39 міліметра оцінена в 1,05 мільйона євро.