На додачу до й без того довгої назви, представлена версія автомобіля Dartz Prombron Black Alligator MMXX позначена як Black Tiger Moon Edition. Показаний на знімках автомобіль створений для замовника з Китаю.

Під куленепробивним кузовом з величезною кількістю багатогранних “наростів” ховається Mercedes-Maybach GLS – автомобіль з повністю протилежним дизайном, округлим і гладеньким.

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Перш ніж говорити про автомобіль, потрібно пояснити його назву. Латвійська компанія Dartz Motorz будує на замовлення екстравагантні броньовані автомобілі з винятковим оздобленням, на основі шасі сторонніх виробників. У лінійці лише одна модель – Prombron, кожен новий примірник якої отримує власну назву. Починаючи з 2009 року компанія випустила Prombron Iron Diamond, Iron Xtal, Monaco Red Diamond Edition, Black Dragon, Black Russian, Gold Russian, Aladeen, White Horse, Monako, Black Shark та Black Snake, а зараз будує Black Stallion та Black Alligator. Тому новинка – це унікальна версія дуже особливого автомобіля, створеного на базі іншого розкішного автомобіля. Тепер до суті.

Dartz Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Moon Edition просто переповнений особливостями. Він створений для замовника з Китаю і названий на честь символів нинішнього року за китайським календарем.

Латвійському виробнику вдалось зробити куленепробивний кузов надзвичайно легким, на рівні донорського Mercedes-Maybach GLS, завдяки використанню технології GBOL – “бутерброда” із трьох типів композитної броні. А додаткова продуктивність мерседесівського 4-літрового V8-бітурбо, розкачаного до 603 сил та 850 Нм, теоретично мають забезпечувати покращену динаміку. GLS першу сотню на спідометрі набирає за 9 секунд.

Якщо кузов позашляховика здається екстравагантним, то варто зазирнути всередину, щоб побачити справді виняткові речі. Просто перерахуємо найцікавіші рішення у сьому автомобілі. Надзвичайно складний новий логотип Spirit of Bomber, коли всі великі автовиробники намагаються спростити свої. Вісім вихлопних патрубків – по одному на кожен циліндр мотора. “Крильця” з камерами бокового огляду на капоті. Приховані електрошокери у дверних ручках. Міні-бар у броньованій двері багажника. Сейф Tetelbaum Panzershrunk Manufactur з біометричним захистом. В оздобленні інтер’єру – лише натуральна шкіра: алігатора, акули, ската. Добре, що цього разу обійшлось без шкіри китового пеніса, якою виробник якось оздобив один з автомобілів. Декор – золото та діаманти. Аудіосистема – бобінна, з котушковим магнітофоном Metaxas & Sins.

Бонусом покупець отримує колекційну пляшку горілки Russo-Baltique Vodka The Drink Edition. Ціна автомобіля, на жаль, не повідомляється. Натомість латвійська компанія нагадала, що активно працює над своїм першим електромобілем під назвою Dartz Prombron Royal Cypher, який базуватиметься на платформі GMC Hummer EV, Mercedes EQ або будь-якого іншого великого електричного позашляховика на вибір замовника.

Фото: Dartz Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Moon Edition / Dartz Motorz