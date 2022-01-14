В дополнение к и без того длинному названию, представленная версия автомобиля Dartz Prombron Black Alligator MMXX обозначена как Black Tiger Moon Edition. Показанный на снимках автомобиль предназначен для заказчика из Китая.

Под пуленепробиваемым кузовом с огромным количеством многогранных "наростов" прячется Mercedes-Maybach GLS – автомобиль с полностью противоположным дизайном, округлым и гладким.

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Прежде чем говорить об автомобиле, нужно объяснить его название. Латвийская компания Dartz Motorz ​​строит по заказу экстравагантные бронированные автомобили с исключительной отделкой, на основе шасси сторонних производителей. В линейке только одна модель – Prombron, каждый новый экземпляр которой получает свое название. Начиная с 2009 года компания выпустила Prombron Iron Diamond, Iron Xtal, Monaco Red Diamond Edition, Black Dragon, Black Russian, Gold Russian, Aladeen, White Horse, Monako, Black Shark и Black Snake, а сейчас строит Black Stallion и Black Alligator. Поэтому новинка – это уникальная версия очень особенного автомобиля, созданного на базе другого роскошного автомобиля. Теперь к сути.

Dartz Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Moon Edition просто переполнен особенностями. Он создан для заказчика из Китая и назван в честь символов нынешнего года по китайскому календарю.

Латвийскому производителю удалось сделать пуленепробиваемый кузов очень легким, на уровне донорского Mercedes-Maybach GLS, благодаря использованию технологии GBOL – 2бутерброда” из трех типов композитной брони. Дополнительная производительность мерседесовского 4-литрового V8-битурбо, раскаченного до 603 сил и 850 Нм, теоретически должна обеспечивать улучшенную динамику. GLS первую сотню на спидометре набирает за 9 секунд.

Если кузов внедорожника кажется экстравагантным, то следует заглянуть внутрь, чтобы увидеть действительно исключительные вещи. Просто перечислим самые интересные решения в седьмом автомобиле. Необычайно сложный новый логотип Spirit of Bomber, когда все крупные автопроизводители пытаются упростить свои. Восемь выхлопных патрубков – по одному на каждый цилиндр двигателя. "Крыльца" с камерами бокового обзора на капоте. Скрытые электрошокеры в дверных ручках. Мини-бар в бронированной двери багажника. Сейф Tetelbaum Panzershrunk Manufactur с биометрической защитой. В отделке интерьера – только натуральная кожа: аллигатора, акулы, ската. Хорошо, что на этот раз обошлось без кожи китового пениса, которой производитель однажды украсил один из автомобилей. Декор – золото и бриллианты. Аудиосистема – бобинная, с катушечным магнитофоном Metaxas&Sins.

Бонусом покупатель получает коллекционную бутылку водки Russo-Baltique Vodka The Drink Edition. Цена автомобиля, к сожалению, не сообщается. Латвийская компания напомнила, что активно работает над своим первым электромобилем под названием Dartz Prombron Royal Cypher, который будет базироваться на платформе GMC Hummer EV, Mercedes EQ или любого другого большого электрического внедорожника по выбору заказчика.

Фото: Dartz Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Moon Edition / Dartz Motorz