Транспортное средство принадлежало генералу-адмиралу Аладину из Вадии – персонаж Саши Барона Коэна в фильме "Диктатор".

Автомобиль латвийской компании Dartz Prombron, модифицированный специально для фильма, выставлен на продажу “с разрешения Его Превосходительства генерал-адмирала Аладина”. Его позолоченный кузов – фикция, в отличие от брони.

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Судя по фото, внедорожник с золотым кузовом очень близок к Dartz Black Stallion, который базируется на Hummer H2. “С мощностью суперкара и технологиями космического корабля, он может похвастаться уникальными возможностями защиты вплоть до Stanag 2, обеспечивая пассажиров устойчивостью к высокоскоростным бронебойным снарядам калибра 50 (или, как их называет Аладин, “любовным письмам от его народа”, – сказано в объявлении.

Студия Paramount Pictures описывает фильм “Диктатор” как “Героическую историю североафриканского диктатора, который рискует своей жизнью, чтобы демократия никогда не пришла в его любимую страну”. После выхода фильма в прокат в 2012 году ограниченная серия из 10 автомобилей Dartz Prombron Aladeen стала доступна для покупателей.

Фото: Dartz Gold Aladeen Edition / Carscoops

“Его Превосходительство генерал-адмирал Аладин любезно предоставил свое четкое разрешение Dartz Motorz, производителя сверхроскошной бронетехники и эксклюзивного поставщика правительственного автопарка Вадии, предложить ограниченную серию памятных автомобилей в честь Безжалостного защитника драгоценных и расходных людей Вадии”, – пишут в компании. “Как и гражданские права в Вадии, это предложение будет действовать недолго”.

Три транспортных средства, которые проданы компанией, были показаны в кортеже генерала Аладина в фильме. Это последняя из ограниченной серии моделей, предлагаемых для продажи. Автомобиль оснащен 400-сильным V8, а внутри имеет сейф с биометрическим замком, чтобы оградить драгоценное имущество владельца от плебса.

Ожидаемая стоимость Dartz Gold Aladeen Edition – от 500 до 750 тысяч долларов.