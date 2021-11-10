Транспортний засіб належав генералу-адміралу Аладіну з Вадії – персонажу Саші Барона Коена у фільмі "Диктатор".

Автомобіль латвійської компанії Dartz Prombron, модифікований спеціально для фільму, виставлений на продаж “з дозволу Його Високоповажності генерал-адмірала Аладіна”. Його золочений кузов – фікція, на відміну від броні.

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Судячи з фото, позашляховик з золотим кузовом дуже близький до Dartz Black Stallion, котрий базується на Hummer H2. “З потужністю суперкара та технологіями космічного корабля, він може похвалитися унікальними можливостями захисту аж до Stanag 2, забезпечуючи пасажирів стійкістю до високошвидкісних бронебійних снарядів калібру .50 (або, як їх називає Аладін, “любовних листів від його народу”, – сказано в оголошенні.

Студія Paramount Pictures описує фільм “Диктатор” як “Героїчну історію північноафриканського диктатора, який ризикує своїм життям, щоб демократія ніколи не прийшла до його любої країни”. Після виходу фільму в прокат у 2012 році, обмежена серія з 10 автомобілів Dartz Prombron Aladeen стала доступна для покупців.

Фото: Dartz Gold Aladeen Edition / Carscoops

“Його Високоповажність генерал-адмірал Аладін люб’язно надав свій чіткий дозвіл Dartz Motorz, виробника надрозкішної бронетехніки та ексклюзивного постачальника урядового автопарку Вадії, запропонувати обмежену серію пам’ятних автомобілів на честь Безжального захисника дорогоцінних і витратних людей Вадії», – пишуть у компанії. “Як і громадянські права у Вадії, ця пропозиція діятиме недовго”.

Три транспортні засоби, продані компанією, були показані в кортежі генерала Аладіна у фільмі. Це остання з обмеженої серії моделей, що пропонуються для продажу. Автомобіль оснащений 400-сильним V8, а всередині має сейф з біометричним замком, щоб захистити дорогоцінне майно власника від плебсу.

Очікувана вартість Dartz Gold Aladeen Edition – від 500 до 750 тисяч доларів.