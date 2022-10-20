Латвийская компания Dartz Motorz выпустила внедорожник Prombron The Dictator Aladeen MMXXII, стилизованный под машины адмирала-генерала Хаффаза Аладина из фильма "Диктатор".

Базовая версия модели стоит 750 тысяч евро, а бронированная – более миллиона. Автомобиль оснащен двигателем Mercedes-Maybach GLS, форсированным до 800 лошадиных сил. Для отделки интерьера предложена экзотическая кожа и 555 вариантов деревянного шпона.

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Эпатажный внедорожник Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII основан на модели Prombron Iron Diamond MMXXII, которая, в свою очередь, основательно перекроена Mercedes-Maybach GLS. Выпуск машины приурочили к 10-летию фильма “Диктатор” с Сашей Баронон Коэном в главной роли.

Его герой, правитель вымышленной североафриканской страны Вадии адмирал-генерал Хаффаз Аладин, передвигался по внедорожникам Dartz с позолоченным кузовом. А уже после премьеры в свободную продажу поступило десять Prombron Gold Aladeen Edition.

Новый The Dictator Aladeen MMXXII использует стандартный двигатель V8 4.0 от GLS, но форсированный до 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” у внедорожника занимает 3,8 секунды. Интерьер автомобиля можно отделать экзотической кожей и 555 видами дерева. Некоторые кнопки – из настоящего золота.

Внедорожник оснастят сейфом производства Tetelbaum Panzershrunk Manufactur с биометрической защитой и магнитофоном Metaxas & Sins. В списке опций – пуленепробиваемый зонтик и секретный отсек для меча.

Базовая версия автомобиля стоит 750 тысяч евро. Бронированная по стандарту STANAG Level II с защитой от обстрела бронебойно-воспалительными патронами калибра 7,62x39 миллиметра оценена в 1,05 миллиона евро.