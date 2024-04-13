Львівський автобусний завод отримав нового власника, який планує відродити виробництво, що простоювало добрих десять років.

Контрольний пакет акцій львівського автобусного заводу придбали на аукціоні, пише агенція ЛIГАБiзнес Iнфо. Відтепер 57,58% ЛАЗу належить ТОВ "Львівінвестактив", власником якого є бізнесмен з Івано-Франківська Андрій Луцько. Він же є співзасновником місцевої компанії Blago, основним напрямком діяльності якої вважається будівництво.

Посилаючись на пресслужбу Blago, LIGA.net повідомляє про ймовірне відродження виробництва автобусів. Якщо бути зовсім точним, то “…власник контрольної частки ТОВ "Львівські автобусні заводи" розраховує, що завод ЛАЗ відновить свою роботу після десятирічної перерви”.

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Очікується, що "в цьому році буде завершена санація, і завод зможе відновити свою діяльність". Якщо це станеться, то Львів отримає ще одне підприємство і значні надходження в бюджет. Але це поки наміри.

"Ми є одним з учасників ТОВ "Львівські автобусні заводи". Левова частка боргів уже погашена в процедурі санації. На теперішній час завершується уточнення всіх вимог поточних кредиторів для їх остаточного погашення та завершення санації, що призведе до повного фінансового оздоровлення ТОВ "Львівські автобусні заводи", – розказали LIGA.net в компанії.

Ще 20 років тому на подвір'ї автобусного заводу панувало деяке пожвавлення, але настрої людей уже були пригнічені – затримки зарплат, скорочений робочий тиждень настрою не додавали. Фото: Валентин Ожго

Нагадаємо, що Львівський автобусний завод був приватизований у 2001 році. Дві третини акцій (понад 70%) викупило ТзОВ "Сіл-Авто", пов'язане із росіянином Ігорем Чуркіним. З того часу завод поступово зменшував обсяги виробництва, почастішали затримки зарплат, а згодом й пішов процес скорочення кадрів, розпродажу майна.

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В архіві редакції Авто24 збереглися фотографії, зроблені у вересні 2004 року. Вже тоді завод практично не працював, замість конвеєрного виробництва в цехах стояли окремі стапелі, де невеликими партіями збиралися автобуси.

За дев’ять місяців 2004 року ЗАО «Львівський автомобільний завод» виготовив всього 387 машин, хоча за десять років до того відлік йшов на тисячі. Запустіння свідчило, що завод переживає не найкращі часи.

Скорочений тиждень у 2004 році на ЛАЗі вже став звичним, в цехах на стапелях серед будня сиротіло чекали чергову зміну робітників наполовину виготовлені автобуси. Фото: Валентин Ожго

Самі робітники та інженери на умовах "не для преси" говорили автору цих рядків, що для відродження повноцінного виробництва ЛАЗу потрібно буде кілька років. Відтоді пройшло майже два десятиліття. Експерти Авто24 вважають, що при такій руйнації підприємства легше буде побудувати навий завод, ніж щось відроджувати.

Втім, робити прогнози не будемо, час покаже, що насправді з того вийде. Принаймні власник того, що лишилося від заводу та його території, уже є.