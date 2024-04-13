Львовский автобусный завод получил нового владельца, который планирует возродить производство, простаивавшее добрых десять лет.

Контрольный пакет акций львовского автобусного завода приобрели на аукционе, пишет агентство ЛIГАБiзнес Инфо. Отныне 57,58% ЛАЗа принадлежит ООО "Львивинвестактив", владельцем которого является бизнесмен из Ивано-Франковска Андрей Луцко. Он же является соучредителем местной компании Blago, основным направлением деятельности которой считается строительство.

Ссылаясь на пресс-службу Blago, LIGA.net сообщает о вероятном возрождении производства автобусов. Если быть совсем точным, то "...владелец контрольной доли ООО "Львовские автобусные заводы" рассчитывает, что завод ЛАЗ возобновит свою работу после десятилетнего перерыва".

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Ожидается, что "в этом году будет завершена санация, и завод сможет возобновить свою деятельность". Если это произойдет, то Львов получит еще одно предприятие и значительные поступления в бюджет. Но это пока намерения.

"Мы являемся одним из участников ООО "Львовские автобусные заводы". Львиная доля долгов уже погашена в процедуре санации. В настоящее время завершается уточнение всех требований текущих кредиторов для их окончательного погашения и завершения санации, что приведет к полному финансовому оздоровлению ООО "Львовские автобусные заводы", – рассказали LIGA.net в компании.

Еще 20 лет назад во дворе автобусного завода царило некоторое оживление, но настроения людей уже были подавлены – задержки зарплат, сокращенная рабочая неделя настроения не добавляли. Фото: Валентин Ожго

Напомним, что Львовский автобусный завод был приватизирован в 2001 году. Две трети акций (более 70%) выкупило ООО "Сил-Авто", связанное с россиянином Игорем Чуркиным. С тех пор завод постепенно уменьшал объемы производства, участились задержки зарплат, а впоследствии пошел процесс сокращения кадров, распродажи имущества.

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В архиве редакции Авто24 сохранились фотографии, сделанные в сентябре 2004 года. Уже тогда завод практически не работал, вместо конвейерного производства в цехах стояли отдельные стапели, где небольшими партиями собирались автобусы.

За девять месяцев 2004 года ЗАО "Львовский автомобильный завод" изготовил всего 387 машин, хотя за десять лет до того отсчет шел на тысячи. Запустение свидетельствовало, что завод переживает не лучшие времена.

Сокращенная неделя в 2004 году на ЛАЗе уже стала привычной, в цехах на стапелях среди будней сиротливо ждали очередную смену рабочих наполовину изготовленные автобусы. Фото: Валентин Ожго

Сами рабочие и инженеры на условиях "не для прессы" говорили автору этих строк, что для возрождения полноценного производства ЛАЗа нужно будет несколько лет. С тех пор прошло почти два десятилетия. Эксперты Авто24 считают, что при таком разрушении предприятия легче будет построить новый завод, чем что-то возрождать.

Впрочем, делать прогнозы не будем, время покажет, что на самом деле из этого получится. По крайней мере владелец того, что осталось от завода и его территории, уже есть.