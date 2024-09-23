ЛАЗ спробують відродити?

Відповідне рішення з ухвалою з’явилося у судовому реєстрі. Воно датується 2 жовтня. А повний текст рішення складено 14 жовтня 2024 року.

Суд розглянув і затвердив план санації Закритого акціонерного товариства "Завод комунального транспорту" у редакції, схваленій зборами кредиторів у протоколі від 23.09.2024 N 01/2024 року.

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Також п'ятим пунктом Ухвали прописане рішення, що дозволяє "Ввести процедуру санації боржника – Закритого акціонерного товариства "Завод комунального транспорту" (ідентифікаційний код 32483661) до 31.12.2024".

Є сподівання, що підприємство завдяки новим інвестиціям не тільки відновить платоспроможність, але й погасить усі борги до кінця нинішнього року.

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Позиція щодо погашення зобов’язань перед кредиторами шляхом санації влаштувала всі сторони процесу.

Щоправда, з рішення суду не випливає нічого конкретного про часткове перепрофілювання заводу, що лише на слуху, але з близьких до інвестора джерел відомо, що санації спрямовані на відродження колишнього ЛАЗу.