ЛАЗ попытаются возродить?

Соответствующее решение с постановлением появилось в судебном реестре. Оно датируется 2 октября. А полный текст решения составлен 14 октября 2024 года.

Суд рассмотрел и утвердил план санации Закрытого акционерного общества "Завод коммунального транспорта" в редакции, одобренной собранием кредиторов в протоколе от 23.09.2024 N 01/2024 года.

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Также пятым пунктом Постановления прописано решение, позволяющее "Ввести процедуру санации должника – Закрытого акционерного общества "Завод коммунального транспорта" (идентификационный код 32483661) до 31.12.2024".

Есть надежда, что предприятие благодаря новым инвестициям не только восстановит платежеспособность, но и погасит все долги до конца нынешнего года.

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Позиция по погашению обязательств перед кредиторами путем санации устроила все стороны процесса.

Правда, из решения суда не видно ничего конкретного о частичном перепрофилировании завода, что только на слуху, но из близких к инвестору источников известно, что санации направлены на возрождение бывшего ЛАЗа.