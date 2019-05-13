В квітні на вітчизняних підприємствах виробили всього 139 транспортних засобів, що на 80% менше, аніж рік тому.

Найбільш жалюгідний результат показали виробники вантажівок – в квітні було випущено всього 1 комерційний авто (без врахування результатів "засекреченого" КрАЗу). Легковиків склали на 87% менше, ніж рік тому – 79 "Шкод" на заводі "Єврокар". Негативну динаміку показали і автобусники – вони виробили 59 одиниці, що на 5 менше, аніж у квітні 2018-го.

Загалом з початку року в Україні було виготовлено 1880 од. автотранспортних засобів або на 31,4% менше, ніж за 4 місяці 2018 року. З них легкових автомобілів – 1587 шт. (-33,4%); комерційних – 15 шт. (-85,1%); автобусів – 278 шт. (+9%).

Нагадаємо, що ЗАЗ продасть майно, не задіяне у виробництві.