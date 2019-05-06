Керівництво Запорізького автозаводу все ще сподівається відновити виробництво в рамках санації. А продають вторинні активи.

"На виконання плану санації Запорізького Автомобілебудівного Заводу, частина заставного майна, яке не задіяне у виробництві, буде реалізовано з аукціону", - про це йдеться у прес-релізі, поширеному прес-службою Корпорації "УкрАВТО", власника Запорізького автомобілебудівного заводу.

Ось текст заяви прес-служби: "В рамках реалізації комплексу заходів з відновлення платоспроможності єдиного в галузі підприємства, що володіє повним циклом виробництва автомобілів, частина його майна, що не задіяне в головних виробничих циклах (зварювання, фарбування, збирання), виставлена на продаж. Таким правом, яке передбачено чинним законодавством України, скористався один з заставних кредиторів підприємства. Задля того, щоб погасити вимоги за кредитними зобов’язаннями, частина майна підприємства буде реалізована через відкритий аукціон. Організатором аукціону виступить Центральна універсальна товарна біржа, яка володіє необхідним досвідом проведення торгів.

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"Реалізація майна Запорізького Автомобілебудівного Заводу на користь кредитора через відкритий аукціон відповідає світовій практиці вирішення подібних питань. Нажаль, кредитор підприємства не виявив бажання підтримати завод, як це вчинили інші кредитори, і скористався своїм правом. Тим не менш, ми впевнені, що не дивлячись на складну ситуацію, завод впорається, реалізує план санації та згодом повернеться до своєї діяльності з випуску автомобілів", - зазначив керуючий санацією заводу Віталій Василик.

Як повідомлялось раніше, в квітні комітет кредиторів схвалив план санації підприємства, що був розроблений заводом та арбітражним керуючим. Судом було винесено рішення про введення процедури санації в рамках порушеної справи про відновлення платоспроможності щодо Запорізького Автомобілебудівного Заводу. Важливими моментами плану стали положення, що передбачають відновлення платоспроможності Запорізького Автомобілебудівного Заводу та збереження інфраструктури і виробничих потужностей.

Раніше, в кінці минулого року, по відношенню до Запорізького Автомобілебудівного Заводу було порушено справу про відновлення платоспроможності, в зв'язку з важким економічним становищем заводу, причинами якого стали драматичне скорочення ринку нових автомобілів, втрата зовнішніх ринків збуту, викликаних змінами геополітичних умов, а також катастрофічне зростання боргових зобов'язань за валютними кредитами, викликане девальвацією національної валюти”, – йдеться в релізі “УкрАВТО”.

Нагадаємо, що згідно рішення суду, ЗАЗ повинен відновити виробництво автомобілів.