Руководство Запорожского автозавода все еще надеется возобновить производство в рамках санации. А продают вторичные активы.

"Во исполнение плана санации Запорожского автомобилестроительного завода, часть залогового имущества, которое не задействовано в производстве, будет реализовано на аукционе", – об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Корпорации "УкрАВТО", владельца Запорожского автомобилестроительного завода.

Вот текст заявления пресс-службы: "В рамках реализации комплекса мер по восстановлению платежеспособности единственного в области предприятия, обладающего полным циклом производства автомобилей, часть его имущества, не задействованного в главных производственных циклах (сварка, покраска, сборка), выставлена ​​на продажу. Таким правом, которое предусмотрено действующим законодательством Украины, воспользовался один из залоговых кредиторов предприятия, для того, чтобы погасить требования по кредитным обязательствам, часть имущества предприятия будет реализована через открытый аукцион. Организатором аукциона выступит Центральная универсальная товарная биржа, которая обладает необходимым опытом проведения торгов.”

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"Реализация имущества Запорожского автомобилестроительного завода в пользу кредитора через открытый аукцион соответствует мировой практике решения подобных вопросов. К сожалению, кредитор предприятия не изъявил желание поддержать завод, как это сделали другие кредиторы, и воспользовался своим правом. Тем не менее, мы уверены, что несмотря на сложную ситуацию, завод справится, реализует план санации и впоследствии вернется к своей деятельности по выпуску автомобилей", – отметил управляющий санацией завода Виталий Василик.

Как сообщалось ранее, в апреле комитет кредиторов одобрил план санации предприятия, разработанный заводом и арбитражным управляющим. Судом было вынесено решение о введении процедуры санации в рамках возбужденного дела о восстановлении платежеспособности Запорожского автомобилестроительного завода. Важными моментами плана стали положения, предусматривающие восстановление платежеспособности Запорожского автомобилестроительного завода и сохранения инфраструктуры и производственных мощностей.

Ранее, в конце прошлого года, по отношению к Запорожскому автомобилестроительному заводу было возбуждено дело о восстановлении платежеспособности, в связи с тяжелым экономическим положением завода, причинами которого стали драматическое сокращение рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, вызванных изменениями геополитических условий, а также катастрофический рост долговых обязательств по валютным кредитам, вызванный девальвацией национальной валюты", – говорится в релизе "УкрАВТО".

Напомним, что по решению суда, ЗАЗ должен возобновить производство автомобилей.