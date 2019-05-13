В апреле на отечественных предприятиях произвели всего 139 транспортных средств, что на 80% меньше, чем год назад.

Наиболее плачевный результат показали производители грузовиков – в апреле было выпущено всего 1 коммерческое авто (без учета результатов "засекреченного" КрАЗа). Легковушек собрали на 87% меньше, чем год назад – 79 "Шкод" на заводе "Еврокар". Негативную динамику показали и автобусники – они произвели 59 единиц, что на 5 меньше, чем в апреле 2018-го.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 1880 ед. автотранспортных средств или на 31,4% меньше, чем за 4 месяца 2018 года. Из них легковых автомобилей – 1587 шт. (-33,4%); коммерческих – 15 шт. (-85,1%); автобусов – 278 шт. (+9%).

Напомним, что ЗАЗ продаст имущество, не задействованное в производстве.