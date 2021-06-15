Зараз легкий електротранспорт у вигляді електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого вже активно їздить по вулицях міст. Проте правила руху для таких транспортних засобів не прописані.

З одного боку відсутність персонального електротранспорту в законодавстві дає багато переваг. Адже зараз водії таких транспортних засобів фактично не мають жодних юридичних обмежень та можуть їздити де забажають. І якщо велосипедистам у теорії може бути виписано штраф за порушення правил дорожнього руху, то водіям легкого електротранспорту – ні.

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Однак є люди, яких така свобода користувачів легкого електротранспорту не влаштовує і вони намагаються придумати правила та обмеження для водіїв електросамокатів, моноколіс, сігвеїв та гіробордів.

Юлія Клименко - перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, автор законопроекту № 3032, вважає, що зараз, поки у більшості українських міст немає достатньо розвинутої вело інфраструктури (велодоріжок, по яким могли б їздити користувачі персонального електротранспорту), найболючіше питання – чи можна дозволяти рух таких транспортних засобів по тротуарах?

Також на думку Юлії Клименко відносно легкого електротранспорту повинно бути розвинене страхування.

В цілому, на думку деяких представників велоспільноти, користувачів персонального електротранспорту та законодавців нові правила для легкого електротранспорту потрібні. Але у якому виді вони можуть бути прийняті – наразі достеменно невідомо.