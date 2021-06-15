Сейчас легкий электротранспорт в виде электросамокатов, моноколес, гиробордов и прочего уже активно ездит по улицам городов. Однако правила движения для таких транспортных средств не прописаны.

С одной стороны отсутствие персонального электротранспорта в законодательстве дает много преимуществ. Ведь сейчас водители таких транспортных средств фактически не имеют никаких юридических ограничений и могут ездить где захотят. И если велосипедистам в теории может быть выписан штраф за нарушение правил дорожного движения, то водителям легкого электротранспорта – нет.

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Однако есть люди, которых такая свобода пользователей легкого электротранспорта не устраивает, и они пытаются придумать правила и ограничения для водителей электросамокатов, моноколес, сигвеев и гиробордов.

Юлия Клименко – первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, автор законопроекта № 3032 – считает, что сейчас, пока в большинстве украинских городов нет достаточно развитой вело инфраструктуры (велодорожки, по которым могли бы ездить пользователи персонального электротранспорта), самый болезненный вопрос – можно ли позволять движение таких транспортных средств по тротуарам?

Также по мнению Юлии Клименко относительно легкого электротранспорта должно быть развито страхование. То есть, ответственность водителей такого транспорта должна быть застрахована.

В целом, по мнению некоторых представителей велосообщества, пользователей персонального электротранспорта и законодателей новые правила для легкого электротранспорта нужны. Но в каком виде они могут быть приняты – пока неизвестно.