Японцы подготовили XSR125 – мотоцикл в стилистике нео-ретро, но с относительно скромным двигателем, оснащением и ценой.

Yamaha XSR125 оснащена 124-кубовым одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который развивает максимальную мощность 14,75 л.с. при 10 000 об/мин и крутящий момент 11,5 Нм при 8 000 об/мин. Не очень неплохие показатели для аппарата снаряженной массой 140 кг, и если бодро щелкать передачи 6-ступенчатой ​​коробки, в городском потоке можно чувствовать себя очень неплохо.

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На ходовой части японцы не экономили. Диагональная рама Deltabox, 37-миллиметровый "оборотень", маятник пространственной конструкции с моноамортизатором и 17-дюймовые литые колеса явно дают понять, что о поведении байка на дороге инженеры думали в первую очередь.

XSR125 получил светодиодные фару и задний фонарь, стильную панель приборов в круглом корпусе, но самое главное, что он сохранил стилистику своих старших братьев Yamaha XSR900, и XSR700. В Европе эта Yamaha будет доступна в трех цветах – красном, черном и желтом.