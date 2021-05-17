Японці підготували XSR125 – мотоцикл в стилістиці нео-ретро, але з відносно скромним двигуном, оснащенням і ціною.

Yamaha XSR125 оснащена 124-кубовим одноциліндровим двигуном рідинного охолодження, який розвиває максимальну потужність 14,75 к.с. при 10 000 об/хв і крутний момент 11,5 Нм при 8 000 об/хв. Не дуже непогані показники для апарату спорядженою масою 140 кг, і якщо бадьоро клацати передачі 6-ступеневої коробки, в міському потоці можна відчувати себе дуже непогано.

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На ходової частини японці не економили. Діагональна рама Deltabox, 37-міліметровий “перевертень”, маятник просторової конструкції з моноамортизатором і 17-дюймові литі колеса явно дають зрозуміти, що про поведінку байка на дорозі інженери думали в першу чергу.

XSR125 отримав світлодіодні фару і задній ліхтар, стильну панель приладів в круглому корпусі, але найголовніше, що він зберіг стилістику своїх старших братів Yamaha XSR900, і XSR700. В Європі ця Yamaha буде доступна в трьох кольорах – червоному, чорному і жовтому.