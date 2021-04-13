Японський виробник продаватиме такі електромотори третім сторонам для створення власних автомобілів і прототипів.

Yamaha анонсувала електричний двигун, розроблений спеціально для застосування в електромобілях. Компактний 800-вольтний агрегат здатний генерувати потужність у 496 кінських сил. Він був розроблений для синхронного використання кількох одним або більшою кількістю таких же моторів.

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Навіть два таких мотори у одному автомобілі означатимуть потужність під 1000 сил і відповідну динаміку, тому новий агрегат Yamaha позначається, як Hyper EV Motor. Yamaha підкреслює компактні розміри двигуна в результаті інтеграції шестерні та інвертора в єдиний блок.

Це не єдиний електромотор, розроблений Yamaha. Починаючи з минулого року, японський виробник почав розширювати свій бізнес, включаючи розробку двигунів потужністю від 47 до 268 кінських сил. Менші мотори були створені для персональних транспортних засобів, таких як самокати, скутери і мотоцикли, тоді як більш потужні призначені для легкових автомобілів. Останні були замовлені іншими компаніями для використання у машинах власних марок.

Yamaha вже давно будує бензинові двигуни для інших автовиробників, починаючи рядної “шістки” для Toyota 2000GT 1967 року. Yamaha також випускала двигуни для Toyota AE86 і MR2, Ford Taurus SHO та Volvo S80 і XC90. Через компанію Toyota двигуни Yamaha також потрапили у спортивні автомобілі Lotus Elise. А зовсім недавно “Ямаха” допомогла “Тойоті” з розробкою мотора V10 для суперкара Lexus LFA.

Новий 496-сильний електромотор компанія також пропонуватиме стороннім виробникам і незалежним фірмам, починаючи з цього місяця. Електродвигуни були розроблені для зручності монтажу, але методи виведення та охолодження можуть бути адаптовані до конкретних потреб клієнта. Жива презентація мотора відбудеться на виставці автомобілебудування в Йокогамі, Японія, яка проходитиме з 26 по 28 травня.