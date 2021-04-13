Японский производитель будет продавать такие электромоторы третьим сторонам для создания собственных автомобилей и прототипов.

Yamaha анонсировала электрический двигатель, разработанный специально для применения в электромобилях. Компактный 800-вольтовый агрегат способен генерировать мощность в 496 лошадиных сил. Он был разработан для синхронного использования нескольких одним или несколькими такими же моторами.

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Даже два таких мотора в одном автомобиле будут означать мощность в 1000 сил и соответствующую динамику, поэтому новый агрегат Yamaha обозначается, как Hyper EV Motor. Yamaha подчеркивает компактные размеры двигателя в результате интеграции шестерни и инвертора в единый блок.

Это не единственный электромотор, разработанный Yamaha. Начиная с прошлого года, японский производитель начал расширять свой бизнес, включая разработку двигателей мощностью от 47 до 268 лошадиных сил. Меньшие моторы были созданы для персональных транспортных средств, таких как самокаты, скутеры и мотоциклы, тогда как более мощные предназначены для легковых автомобилей. Последние были заказаны другими компаниями для использования в машинах собственных марок.

Yamaha уже давно строит бензиновые двигатели для других автопроизводителей, начиная рядовой "шестерки" для Toyota 2000GT 1967 года. Yamaha также выпускала двигатели для Toyota AE86 и MR2, Ford Taurus SHO и Volvo S80 и XC90. Через компанию Toyota двигатели Yamaha также попали в спортивные автомобили Lotus Elise. А совсем недавно "Ямаха" помогла "Тойоте" с разработкой двигателя V10 для суперкара Lexus LFA.

Новый 496-сильный электромотор компания также будет предлагать сторонним производителям и независимым фирмам, начиная с этого месяца. Электродвигатели были разработаны для удобства монтажа, но методы вывода и охлаждения могут быть адаптированы к конкретным потребностям клиента. Живая презентация мотора состоится на выставке автомобилестроения в Йокогаме, Япония, которая будет проходить с 26 по 28 мая.